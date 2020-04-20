Президент Бразилии поддержал митинг за отмену карантина. Фото: flipboard.com

Глава Бразилии Жаир Болсонару принял участие в митинге, которые проходит в центре столицы, за отмену карантинных ограничений

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает CNN

Кроме того, протестующие также призвали к военному вмешательству, чтобы закрыть Конгресс и Верховный суд, которые поддержали введение мер социальной изоляции, введенные губернаторами. 

Отмечается, что сам президент на митинге не носил маску и контактировал с сотнями жителей. Сам он отрицает опасность коронавируса и называет заболевание "маленьким гриппом". Всего несколько недель назад он уволил министра здравоохранения, который призвал к введению карантинных ограничений и социальной изоляции граждан. 

По последним данным, в Бразилии подтверждены 38 654 случая заболевания коронавирусом, из которых 2462 с летальным исходом, 22 130 пациентов выздоровели.  

Ранее "Страна" писала про Болсонару. Напомним, что эпатажный политик, которого называют "Трампом из тропиков", поддерживает военную диктатуру и не любит геев.

Напомним, сегодня в Израиле оппозиция вывела на митинг за отставку премьера Нетаньяху 2 000 человек, которые соблюдали дистанцию в 1,5 метра.

Также мы писали, что в Бразилии молодожены из-за коронавируса расписываются в масках и не выходя из машины. Видео.

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