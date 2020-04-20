Власти Ирана в рамках ослабления введенного режима карантина с понедельника начали открывать междугородние автомагистрали. Кроме того, в стране возобновляют работу и крупные торговые центры.

Об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Как отмечается, открылись как торговые центры класса люкс, так и рынки, в частности главный базар столицы - тегеранский Большой базар. Однако открывшиеся магазины будут работать только до 18:00 (16:30 мск).

Руководитель Штаба по борьбе с коронавирусом в Иране Али Реза Зали в свою очередь, что некоторое возобновление деловой активности может способствовать большему распространению коронавирусной инфекции.

"Важным моментом является то, что увеличение поездок (на работу - Ред.), в особенности на общественном транспорте, увеличивает возможность заразиться вирусом", - заявил Зали.

В то же время отмечается, что рестораны, спортзалы и другие общественные заведения остаются закрытыми. Мечети и другие религиозные объекты также остаются закрытыми, несмотря на начало священного для мусульман месяца Рамадана.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявлял, что некоторые мечети и мавзолеи могут быть открыты 4 мая. Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в свою очередь отмечал, что массовые собрания могут быть запрещены на протяжении всего Рамадана из-за опасений в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Как сообщалось, в субботу иранские власти начали возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции, введенного после 4 апреля в связи с угрозой коронавируса.

Деятельность этих учреждений была возобновлена за пределами Тегерана, при этом треть сотрудников будет работать из дома. При этом, отмечает AP, при выборе лиц, кому разрешат выполнять обязанности из дома, приоритет отдается женщинам, у которых есть дети.

AP напоминает, что ранее иранские власти отказывались вводить широкомасштабный режим изоляции, как в других странах региона, несмотря на рост количества случаев коронавируса и летальных исходов. Власти, объясняя причины таких действий, заявляли, что им нужно принимать во внимание экономический эффект от карантинных мер, поскольку страна находится под санкциями США.

По состоянию на понедельник, в стране с начала эпидемии выявлено 82211 случаев заражения COVID-19, 5118 человек скончались. При этом 57023 заболевших выздоровели.

Напомним, по последним данным в Европе количество зараженных коронавирусом превысило миллион человек.

Также сообщалось, что на восстановление экономики США от последствий эпидемии коронавируса уйдет всего несколько месяцев.