В понедельник, 20 апреля, все 10 шахт и вспомогательных предприятий ПАО "ДТЭК Павлоградуголь", которое является самым большим в Украине угольным объединением, прекратили работу.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

"Сегодня прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий "Павлоградугля". Прибыльные шахты переведены в состояние комы - их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения", - написал он.

"Остановка связана не с пандемией. Украинский уголь стал ненужным на украинских ТЭС, теплоцентралях - потому заинтересованные лица полгода заменяют его российским", - заявил Волынец.

По его словам, "от таких антиукраинских действий пострадают бюджеты не только Терновки, Павлограда, Первомайска; без львиной доли поступлений останутся Добропольский, Юрковский, Петропавловский районы, населенные пункты Донецкой области, жители которых ездили работать на угледобывающие предприятия". "Добавим к этому перечню уже остановлены предприятия Мирнограда, Червонограда, Первомайска, Лисичанска, Волыни - и получим коллапс на уровне всего государства", - написал Волынец.

Ранее компания "ДТЭК" сообщала, что шахты "ДТЭК Добропольеуголь" и шахта "Белозерская" приостанавливают работы по добыче, а с 20 апреля – будет приостановлена работа "Павлоградугля".

"ДТЭК" создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии, добыче природного газа.

Как мы писали, что добыча угля стала очень убыточной в эпоху коронавируса.