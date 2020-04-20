По состоянию на воскресенье, 19 апреля, количество зараженных коронавирусом жителей Европы превысило миллион человек.

Об этом свидетельствуют данные Европейского центра по профилактике и контролю болезней.

"По состоянию на воскресенье, 19 апреля, в странах Европы, включая Россию и Турцию, зарегистрировано более 1000000 подтвержденных случаев заражения и более чем 100 000 смертей от нового коронавируса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего зараженных в Испании: там зараженных свыше 200 тысяч, а умерло 20 852 человек. Потом идут Италия (175 925), Германия (139 897), Великобритания (114 217) и Франция (111821).

Всего на Европейский союз приходится более 60% от всех летальных случаев от коронавируса в мире.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.

Также "Страна" писала, что, по состоянию на пятницу, 17 апреля, число летальных исходов от осложнений вследствие заражения коронавирусом в мире превысило 150 тысяч. А инфицированы на планете более 2,2 миллионов.