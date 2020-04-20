Госдеп США заявил, что поддерживает всеобщее прекращение огня на время пандемии коронавируса, но отказаться от военных конфликтов вовсе - невозможно из-за контртеррористических операций.

Об этом сообщает The Guardian.

"США также обеспокоены тем, что полное прекращение огня может ограничить способность Израиля участвовать в военных операциях на всем Ближнем Востоке", - заявил автор доклада о мнении США касательно заморозки военных конфликтов Колум Линч.

Основными противниками полного прекращения огня являются Штаты и РФ, которые настаивают на необходимости дальнейшего вооруженного давления на некоторые страны Ближнего Востока, называя их контртеррористическими операциями. Таким образом США намереваются атаковать ополчения ИГ и базы Ирана в Ираке, а Москва продолжает поддерживать Башара Асада в Сирии и группировки в Ливии.

Ранее, 23 марта, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны миры остановить все военные действия и начать слаженную работу по противодействию коронавирусу.

"Прекратить болезнь войны и бороться с болезнью, которая разрушает наш мир. Это начинается с прекращения боев везде. Сейчас. Это то, что нужно нашей человеческой семье, сейчас как никогда", - заявил Гутерриш во время выступления.

Напомним, после того, как Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на ВОЗ и ее главу Тедроса Аданома Гебреисуса, на защиту Всемирной организации здравохранения выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Как сообщала "Страна", в ООН предупредили, что после окончания пандемии коронавируса мир ожидает голод.