Неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью под двери Херсонской иудейской общины. Взрыв не раздался по чистой случайности.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Херсонской области.

"Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель областного центра. Заявитель рассказал, что увидел, как неизвестный мужчина поджег бутылку с горючей жидкостью, бросил ее на порог здания иудейской религиозной общины по ул. Театральной и скрылся. Также херсонец сообщил, что пожара не произошло, потому жидкость не разгорелась", - указано в сообщении.

Полиция обследовала место неудавшегося преступления, изъяла куски стекла, ткани и жидкости, которая находилась в бутылке. Сейчас в полиции проводится расследование в попытке найти виновника и узнать о причинах неприязни к представителям иудаизма.

Напомним, в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана. Как рассказали свидетели ЧП, преступники держали в руках ножи и палки. Сообщается, что жестокое избиение началось после незначительного спора, произошедшего между одним из местных украинцев и евреем.

Как сообщала "Страна", в селе Черногородка Макаровского района Киевской области медики, которые работают в Киеве, заявляют о грозящей им опасности от односельчан. По их словам, глава села запрещает выходить из дома санитаркам, несмотря на то, что их тесты на коронавирус отрицательные, угрожая им гигантским штрафом. А соседи пытались поджечь дом одной из них.

Также "Страна" писала, что глава сельсовета Черногородки Макаровского района Киевской области Виктор Логвиненко прокомментировал скандал в селе, где неизвестные пытались поджечь хату односельчанки, которая работала санитаркой.