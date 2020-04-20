В Николавеской области, где первых двух зараженных обнаружили всего девять дней назад, количество больных украинцев увеличилось до 41 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной государственной администрации в Facebook.

"По состоянию на 10:00 20 апреля в Николаевской области зарегистрирован 41 подтвержденный случай COVID-19. Из всех подтвержденных случаев 26 человек - это жители Вознесенска и Вознесенского района, 5 человек - жители Николаева, 8 человек с Домановского района и по 1 лицу - в Южноукраинске и Арбузинском районе", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки госпитализировали двух людей. Еще четверых отправили на амбулаторное лечение дома в условиях самоизоляции.

Николаевская область длительное время оставалась единственным регионом в Украине, в котором не могли выявить коронавирус Но уже в понедельник, 13 апреля, количество зараженных коронавирусом в Николаевской области выросло до пяти человек. Слудующая вспышка произошла 16 апреля: количество зараженных увеличилось до 19 человек.

Также "Страна" писала, что по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.