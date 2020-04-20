Под Черкассами мужчина требовал миллион долларов за то, что не взорвет торговые центры на Пасху
Полиция в Черкасской области задержала жителя г.Городище, который на Пасху сделал ложное сообщение о минировании банкоматов и торговых центров, требуя $1 млн за предотвращение взрывов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.
"На Пасху в Городищенское отделение полиции позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что заминирован банкоматы и торговые центры. Чтобы взрывов не произошло - требовал денежные средства в сумме $1 млн", - сказано в сообщении.
Во время обследования указанных объектов взрывотехники и кинологи со служебными собаками установили местонахождение злоумышленника, который был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Напомним, ранее больных в Александровской больнице эвакуировали из-за сообщения о минировании.
Также в марте в Киеве людей эвакуировали из здания Окружного админсуда из-за его возможного заминирования.