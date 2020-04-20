Полиция остановила массовую драку с сотней участников в Донецкой области на Пасху. Фигуранты нарушили не только общественный порядок, но также запрет на массовые собрания.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции донецкой области.

После конфликта в поселке городского типа Новотроицкое Донецкой области, который перерос в массовую драку, полиция открыла два уголовных дела.

"Вчера, 19 апреля 2020 года, в Новотроицком произошел конфликт с дракой, в котором приняли участие около 100 человек. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями", - указано в сообщении.

Участники беспорядков попытались перевернуть некоторые припаркованные авто, после чего правоохранители сделали несколько выстрелов в воздух и вызвали подкрепление. Виновникам драки грозит до восьми лет ограничения свободы в соответствии с ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст.296 (хулиганство).

Напомним, курьезный случай произошел в минувшую пятницу в самом центре Киева на улице Круглоуниверситетской. По этому адресу поступил вызов на спецлинию "102" и звонивший указал, что на улице происходит драка. На место происшествия первым прибыл наряд полиции охраны, который был неподалеку. Действительно рядом с одним из домов на улице Круглоуниверситетской застали драку, но все ее участники, кроме одного - успели убежать. При попытке задержать оставшегося участника драки, он оказал ожесточенное сопротивление - избил инспектора полиции охраны и его коллегу водителя-полицейского, пытавшегося помочь напарнику.

Как сообщала "Страна", один из участников конфликта между высопоставленными полицейскими и активистами в центре Харькова, спустя несколько дней сам явился в полицию и дает показания. Речь идет о Савелии Мамаеве.