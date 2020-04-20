В адрес Петра Порошенко прозвучали новые обвинения в коррупции. Он якобы получил за закрытие дела против компании Burisma (в этой компании работал сын экс-вице-президента США Джо Байден) гигантскую сумму в 200 миллионов долларов.

Об этом рассказал бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко. Видео появилось на Youtube-канале "Свободный".

По словам дипломата, деньги Порошенко получал из нескольких источников, владельцем которых был его ближайший соратник - Игорь Кононенко.

"Окончательная сумма, которую получил господин Порошенко - это было $200 млн за Burisma, за закрытие дела", - утверждает Андрей Телиженко.

Смотреть с 26:29. Видео: YouTube/Свободный

Подробно о скандале вокруг Burisma можно прочитать здесь.

Как сообщала "Страна", экс-генеральный прокурор Виктор Шокин не исключает, что его отравили ртутью в Украине. Причем он считает, что к его отравлению может быть причастен экс-вице-президент США Джо Байден.