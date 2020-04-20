В российской государственной корпорации "Роскосмос" предложили перенаправить часть бюджетных средств, которые выделены на строительство нового стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме "Восточный", для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли, передает "Интерфакс".

"Средства будут направлены на борьбу с экономическими последствиями коронавирусной инфекции, а также на мероприятия по устранению ее последствий", - сказал собеседник.

Напомним, что корпорация "Роскосмос" решила посвятить 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. запуск космического аппарата. На ракету-носитель "Союз-2.1а", которая взлетит 25 апреля и уже получила название "Ракета Победы", будет нанесена тематическая символика.

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