Число зараженных коронавирусом в Киеве за прошедшие суки увеличилось на 49, болезнь также подтвердили у двух медицинских работников. Также два человека скончались.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Всего в городе уже 850 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, Кличко уточнил, что за прошлые сутки заразились 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет, а также 13-летний подросток.

В больницы столицы был госпитализирован 21 человек, остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей.

В Киеве уже 850 зараженных. Фото: t.me/vitaliy_klitschko/331

Напомним, по данным на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано 5 710 случаев заболевания Covid-19.

Вчера сообщалось, что в Киеве за сутки выявлен 31 новый случай коронавируса, среди которых дети и медики. Всего зараженных уже 801 человек.