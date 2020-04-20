Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже создана специальная группа по противодействию поджогам, а Национальная гвардия начала специальную антидиверсионную операцию.

Об этом он написал в Facebook.

"Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВД, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу... Попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь", - говорится в сообщении министра.

Пожар в лесу. Фото: facebook.com/arsen.avakov

Также Аваков уточнил, что из четырех очагов возгорания в Чернобыле, один удалось локализовать.

Карта пожаров в Украине. Фото: facebook.com/arsen.avakov

"В Житомирской – из 4 активных очагов – локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им! При этом прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший – возможно до 15-20 метров/сек. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки - и это риски", - уточнил Аваков.

Напомним, украинские правоохранители рассматривают два варианта того, почему возникли массовые пожары в Житомирской области, на тушение которых отправили спецпоезд. Первая причина - суховеи, а вторая - и умышленный поджог.

Ранее "Страна" писала о том, что происходит в Житомирской области.