Закрыть собственный бизнес планируют 18% опрошенных украинцев, 78% сообщили о потерях до уровня в 75% и только 4% опрошенных заявили, что их прибыль выросла во время карантина.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса.

Как отмечается, среди опрошенных 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере.

Кроме того, отмечается, что придется уменьшить число работников для 31% предприятий, в то время как 21% еще не решили, а 48% не собираются сокращать сотрудников.

Больше всего предпринимателей беспокоит неопределенность текущей ситуации. В условиях, когда трудно предсказать продолжительность карантина и изменения в поведении потребителей, просчитывать любые сценарии развития своего бизнеса практически невозможно.

Уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта - вот только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес. Тогда как доходы у многих компаний существенно уменьшились, расходы остались практически неизменными (аренда, коммунальные услуги), а добавились заботы по организации дистанционной работы или организации транспортировки сотрудников в условиях ограничения передвижения.

Есть в этой ситуации и бизнесы, которым посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей из-за тех же ограничений в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов.

Однако несмотря на все сложности ситуации, предприниматели остаются в большинстве своем оптимистами. Так, 47% будут искать новые возможности для развития, если карантин будет продлен на неопределенный период. В тоже время, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако, в связи с непредсказуемостью ситуации, настроения бизнеса еще могут измениться.

Опрос проводился с 24 по 30 марта 2020 года среди аудитории проекта Unlimit Ukraine. В нем приняли участие 1 811 предпринимателей - представителей малого и среднего бизнеса.

Результаты опроса ЕБА. Фото: eba.com.ua

Напомним, ранее в НБУ сообщили, что украинский бизнес из-за карантина ожидает падения производства и продаж.

Также мы писали, что уже больше трети украинцев столкнулась с финансовыми трудностями из-за карантина.