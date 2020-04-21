В ближайшей перспективе въезжать в страны Евросоюза украинцам будет нельзя. Исключение сделают лишь для отдельных категорий наших заробитчан. В Европу наши люди смогут попасть лишь на сбор урожая, а совсем не на "кофе в Вену". И то в строго лимитированном количестве.

В апреле вступили в действие рекомендации Еврокомиссии по ужесточению правил для посещения ЕС иностранцами в период карантина.

Границы стран шенгенской зоны остаются закрытыми еще с марта, ограничения на "необязательные поездки" в Европу продолжили, а безвиз заморожен на неопределенное время.

В то же время, согласно рекомендациям расширили список тех, кого все-таки пустят в ЕС. Помимо медработников, пограничников и дипломатов, исключение составят сезонные работники.

Работники для сбора урожая в Западной Европе из-за ограничений на въезд иностранцев действительно в дефиците. 80% сборщиков традиционно - выходцы из стран Восточной Европы, в том числе украинцы (местным жителям выгоднее сидеть на пособии, чем вкладывать на полях). Если работников не набрать уже к маю, ягоды и фрукты-овощи просто сгниют, а цены на них сильно вырастут.

Оттого сайты зарубежных вакансий, несмотря на закрытые границы, заполнены предложениями по сбору урожая в Германии, Нидерландах, Финляндии.

Кроме того, как оказалось, поляки решили оставить лазейку для въезда украинцев по безвизу с одним лишь приглашением от работодателей.

Каким образом нашим заробитчанам сейчас можно въехать в страны ЕС на практике, разбиралась "Страна".

Границы закроют до осени?

Как пояснил наш источник в Еврокомиссии, упомянутые выше рекомендации - лишь формальное определение.

"По сути это распоряжение, которое должны выполнять страны ЕС", - говорит источник.

В документе сказано, что временное ограничение на необязательные поездки в ЕС будет действовать до 15 мая. Однако наш источник не исключает, что границы могут оставаться закрытыми до осени.

"Есть мнение, что границы следует держать закрытыми и после снятия карантина, возможно, год. Во всяком случае, точно никто не берется сказать", - говорит источник.

Польша открывает окно

В тоже время, из Польши, которая является основной страной для наших заробитчан, поступает противоречивая информация.

По одним данным, для въезда, например, в Польшу достаточно биометрического паспорта и приглашения работодателя. По другим, что также требуется рабочая виза, а визовые центры на время карантина также не работают.

Также говорят, что окончательное решение о допуске в Польшу зависит от польского пограничника.

У некоторых украинцев требуют полный набор документов.

"Рабочая виза, приглашение, договор о работе и письмо от работодателя в погранслужбу, что они вас ждут. Иначе нет шансов. Пока что. Я сама так въехала, поэтому знаю, о чем говорю", - рассказывает нам львовянка Карина Мазур.

У других - по минимуму.

"Я въехала в Польшу через Ягодин по биометрике с приглашением воеводским (что это такое расскажем ниже - Ред.), без рабочей визы", - делится киевлянка Ирина Полищук.

В пограничной службе Украины нам пояснили, что выехать в Польшу сейчас можно только на машине с "картой побыту" (вид на жительство), картой поляка (она есть чуть ли не у каждого жителя приграничных регионов, для ее получения нужно иметь польские корни), с приглашением от работодателя и с рабочей визой.

В самой Польше нужно выдержать две недели самоизоляции по указанному на границе адресу, причем полиция действительно проверяет, а не смотрит сквозь пальцы как в Украине.

То есть, теоретически можно заехать в Польшу лишь с биометрическим паспортом и приглашением на работу, но на практике и правда последнее слово за пограничником.

Обычно, по словам заробитчан, спрашивают "освядчение" (рабочее приглашение для иностранца от польской фирмы) или воеводское приглашение - это официальный документ, который свидетельствует о желании и намерениях польского нанимателя взять на работу иностранца сроком на год и более (на основе воеводского приглашения выдают рабочую визу).

По сути, воеводское приглашение - это доказательство того, что поляк приглашает вас на работу. Его отличие от обычного "освядчення" - это место регистрации документа в Польше. Регистрация происходит регионально - в воеводском управлении по делам иностранцев. Поэтому данное приглашение называют еще и воеводским.

Для приглашения на работу иностранцев через воеводство работодатель должен доказать, что может обеспечить нового работника зарплатой, жильем и страховкой.

Но в любом случае действует правило обязательного двухнедельного карантина. И это останавливает многих работодателей от приглашения - никому не хочется ждать дополнительно две недели, если рабочие руки нужны уже сейчас. Тем более, что безработных поляков и украинцев в самой Польше немало.

Зовут на клубнику, "бонусом" - хлеб и овощи

Польские фермеры уже обратились к правительству в начале апреля, чтобы разрешили въезд рабочим из-за рубежа. Однако из-за карантина в Польше оплату снизили.

"В мае будет сбор клубники, платят 2,5-3 злотых за лукошко (15-20 грн), а не 4-5 злотых (26-33 грн), как в прошлом году", - говорит нам специалист по трудоустройству за рубежом Инна Мыць.

Соцсети пестрят объявлениями о наборе на сезонные работы в Польшу - сбор редиски, огурцов-помидоров, с середины мая - клубника до июля, потом черника и осенняя малина.

"Сезонные работы на плантациях клубники и малины на окраине Варшавы (62км).

Заработная плата 12 злотых в час до мая: уход за растениями, прополка и т.д.

Затем начинаются сборы урожая. Проживание бесплатное 2-4 человек в комнате. Все удобства. Дополнительно хлеб и овощи от хозяина бесплатно. Работа по 10-14 рабочих часов в день (кто сколько может и хочет работать)".

Но, по словам Мыць, предпочитают тех заробитчан, которые уже находятся в Польше, чем "заморачиваться" с приглашением и устраивать на карантин на две недели после въезда.

"Тем более есть информация, что помимо приглашения рабочая виза для въезда все-таки требуется", - говорит Мыць.

Однако посредники набирают просто по биометрии.

"Сбор редиски, зарплата в среднем от 700 до 2000 злотых в неделю (4,5-13 тыс. грн). Оплата от выработки - 9 грош пучок

Обязанности:

- сборка редиски

- вязание пучков, складывание их в ящики

Требования:

- желание работать

- биометрия или виза минимум 2 месяца".

Эксперты предостерегают, что можно стать жертвой обмана, поскольку посредники пользуются ситуацией, что многие люди любыми путями рвутся на заработки.

В то же время украинцам в Польше составляют конкуренцию сами поляки, которых тоже увольняют из стран Западной Европы и они возвращаются на родину.

На поля в Германию везут самолетами, но из Украины нет рейсов

Как пишет Financial Times, в этом году поляки будут работать в своей стране и собирать свой урожай. А вот кто будет работать в Западной Европе – большой вопрос.

"Уже сегодня в сельском хозяйстве Германии не хватает 300 тысяч рабочих, во Франции – 200 тысяч, в Италии – 250 тысяч. Не будет рабочих рук – не будет и овощей и фруктов. Тем временем урожай ранних культур нужно будет собирать уже через месяц. Или урожай просто останется на полях и сгниёт", - пишет издание.

Ситуация настолько критичная, что немецким властям даже пришлось нарушить строгие карантинные правила и разрешить ввезти самолётами (другим транспортом не примут) до 80 тысяч иностранных сезонных рабочих, сообщает немецкая газета Bild.

Работники получат специальные разрешения для работы в условиях карантина и пройдут обязательный медицинский контроль по прибытии в Германию.

Их обещают встретить в аэропорту и отправить на 14-дневный карантин – они не смогут покидать территорию предприятия, где они работают и свое жилье. Покупать им еду обязуется работодатель, который также гарантирует соблюдение всех норм гигиены и обеспечение рабочих средствами защиты.

Но так как полеты для украинцев пока запрещены, на сезонные работы в апреле в Германию наши заробитчане не попадают, а, возможно, и в мае. А вот Румыния разрешила своим гражданам выехать на сбор урожая к немцам.

"На спарже в Германии, например, можно заработать вдвое больше, чем на клубнике в Польше (1,5 тысячи евро против 700 евро). Но сбор спаржи - это каторжный труд. Полякам, кстати, платят больше, поскольку они в ЕС. Еще перед карантином поляки отказывались ехать на спаржу, именно из-за тяжелых условий. Поэтому немцы рассчитывали на украинцев. Германия начала упрощать трудоустройство для украинцев, но коронавирус спутал все карты", - говорит Инна Мыць.