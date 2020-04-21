Спустя несколько месяцев после начала эпидемии коронавируса люди во всем мире начали выходить на протесты, направленные на требование к властям о снятии ограничений. Протестующие не придерживаются безопасной дистанции и ходят без масок.

Об этом сообщает Reuters и Deutsche Welle.

Так, акции против карантинных мер начались на окраинах Парижа, в Вашингтоне и столице Бразилии. В частности, во Франции столкновения с полицией начались после того, как мотоциклист врезался в дверь полицейской машины. Теперь парижане поджигают файеры и организовывают стычки с правоохранительными органами, чтобы добиться больше свободы передвижения.

В США протесты около 2,5 тысяч человек проходят в Вашингтоне по поводу опровержения местных губернаторов о том, что в Штатах хватает тестов на коронавирус. Об этом ранее заявлял президент Дональд Трамп, предлагая как можно скорее открыть границы и возобновлять экономику.

К протестной акции в Бразилии присоединился сам президент Жаир Болсонару. Он собрал около 600 недовольных ограничениями и вместе с ними требует отставки парламента и открытия границ. Все присутствующие игнорируют требование носить медицинские маски и держать безопасную дистанцию. Сам Болсонару в ходе своей речи несколько раз останавливался для кашля.

Отметим, сейчас в Бразилии коронавирусом болеет почти 40 тысяч человек, около 2,5 тысяч уже умерли от осложнений. Болсонару называет вирус "небольшим гриппом", а борьбу с распространением коронавируса "истерией".

Ранее мы писали, что протесты против карантина прошли и во Владикавказе, и в Ростове-на-Дону.

Как сообщала "Страна", у границы с Польшей украинцы протестовали против принудительной обсервации. Протестующие требовали разрешить им проходить самоизоляцию дома.