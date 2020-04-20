В воскресенье, 19 апреля, на Пасху в Киеве родилось более полусотни детей, большинство из которых мальчики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, как передает "УНН".

Так, всего родилось 53 ребенка. Из них мальчиков 34, а девочек 19. Однако в каких именно роддомах Киева родились дети, чиновница уточнять не стала.

Напомним, что под Киевом нормализировалось движение транспорта - после того, как власти сняли блокпосты, на которых у людей проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.

Ранее "Страна" писала, что погода после первого дня Пасхи не сильно порадует украинцев. По всей стране ожидается сильный ветер, а жителей Киева намочит дождем. Такой информацией поделился Украинский гидрометцентр.