В Министерстве внутренних дел Украины показали видеоролик о том, как работает тяжелая военная техника на пожарах в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в понедельник, 20 апреля.

"Военнослужащие 26 артиллерийской бригады и 72 отдельной механизированной бригады направили в зону бедствия экипажи пожарных танков, которые пробивают просеки в лесных массивах, пропахивают противопожарные рвы, прекращая таким образом распространение огня", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области во время лесных пожаров огонь подступил к пяти населенным пунктам. В результате чего сгорели 39 частных домов. Также "Страна" подробно писала о том, что происходит под Житомиром, где бушуют лесные пожары.

Позже министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о версиях пожаров в Житомирской области.