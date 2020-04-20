Украина выплатит компенсацию людям, которые потеряли свои дома из-за пожаров в Житомирской области.

Об этом в эфире "112 канала" рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Сегодня, после первого облета на вертолете, я могу доложить о том, что нет открытых очагов. Есть задымление, но дым уже совершенно иного характера. То есть, уже даже по всей территории можно пролететь на вертолете. Потому что когда мы поднимались вчера на вертолете, были места, куда мы не могли пройти, потому что там был дым иного характера, куда вертолет пройти не может. Сегодня сообщают, что ситуация пока контролируемая, дальше работает авиационная техника", - заявил он.

В Житомирской области много средств из местных бюджетов тратится на ликвидацию последствий масштабного пожара. В связи с этим на заседании оперативного штаба было принято решение о компенсации от центральных органов исполнительной власти, так же заявил Виталий Бунечко.

Он уточнил, что было принято решение о компенсации для местных бюджетов и, безусловно, о компенсации для людей, которые потеряли свое жилье.

По словам Бунечко, если погода не изменится, то пожарные за несколько дней смогут потешить оставшиеся возгорания.

Напомним, в зоне отчуждения в Чернобыле продолжают тушить лесные пожары. Огонь ликвидируют спасатели ГСЧС, которым помогают представители лесных пожарных станций "Северная Пуща".

Как сообщала "Страна", в Житомирской области, где сейчас бушуют пожары, у села Нижняя Рудня пожарная машина застряла на старом деревянном мосту. Настил переправы под ней просто провалился.