Итальянская провинция Ломбардия записала трогательный ролик с благодарностью всем государствам, которые оказали помощь в борьбе с распространением коронавируса в стране, в том числе и Украине.

Видео опубликовала пресс-служба Ломбардии в Facebook.

"Просто спасибо. От губернатора Аттилио Фонтана и всех жителей Ломбардии за солидарность, полученную от многих стран, которые решили стать рядом с Ломбардией в этой битве", - говорится в сообщении.

Так, в видеозаписи среди стран, которым Ломбардия выразила благодарность, упоминаются Украина, Китай, Россия и Польша.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте поблагодарил Украину за помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

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