Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин сообщил, что на восстановление экономики страны от эпидемии коронавируса может уйти всего несколько месяцев.

Слова чиновника передает "Голос Америки".

Так, ведущий поинтересовался у Мнучина, когда экономика США вернется к своим "сильным показателям", которые были перед началом эпидемии.

"Я думаю, на это уйдет несколько месяцев, я однозначно не думаю, что это будут годы", - сказал в ответ глава Минфина США.

При этом, одним из факторов восстановления экономики, по словам Мнучина, является увеличение количества тестов и разработка лекарств от коронавируса. Особенно, если США "ожидают невероятные прорывы" по тестированию и созданию вакцины.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что намерен отправить следователей в Китай в рамках расследования вспышки коронавируса.

Также "Страна" писала, что власти Нью-Йорка, где не планируют снимать карантин, призвали жителей рассказывать о случаях несоблюдения самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции.