Почти две тысячи жителей Тель-Авива вышли на акцию протеста "За спасение демократии", правда при этом соблюдая дистанцию в 1,5 - 2 метра. Участники акции протестуовали против коалиции главы переходного правительства Беньямина Нетаньяху и спикера Кнессета Бени Ганца.

Соответствующее видео публикует Телеграм-канал "Политика Страны".

Протестующие против коалиционных переговоров были одеты в черное, а организатором выступило движение "Черные флаги". Участники протеста соблюдали двухметровую дистанцию - одну из введенных в связи с пандемией коронавируса мер безопасности. Также демонстранты напомнили, что Нетаньяху обвиняется в коррупции.

Напомним, в прошлом месяце в Израиле состоялись внеочередные выборы в парламент. Партия Нетаньяху "Ликуд" победила с небольшим перевесом, однако ни она, ни ее союзники большинства в парламенте не получили.

После Нетаньяху и Ганц не смогли договориться о создании правительства, в том числе, и в дополнительно отведенный на это срок. В этом случае президент Реувен Ривлин в праве передать мандат на формирование кабинета министров парламенту. А это означает, что три недели Кнессет будет пытаться большинством голосов рекомендовать президенту того кандидата, который получит две недели на формирование правительства. Если же за это время правительство не будет создано, в Израиле снова пройдут выборы.

Как сообщалось, Израиль полностью закрыл границы на въезд в страну.