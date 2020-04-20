Черный рынок наркотиков во всем мире несет грандиозные убытки из-за пандемии коронавируса. Особый вклад в этот процесс внесло повсеместное закрытие границ на планете.

Об этом сообщает Associated Press.

Один из самых массовых поставщиков химических наркотиков в мире (метамфетамина и фентанила - Ред.) - китайский Ухань, закрылся из-за вспышки коронавируса, которая распространилась на весь мир, что привело к ликвидации многих традиционных каналов. Но по информации правохранителей, наркокартели продолжают свою работу, хотя глобальные ограничения и мешают производству, транспортировке и продажам товара на самом большом рынке мира - США.

"Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса. Как только вы доставите их на рынок, кому вы собираетесь продавать?", - прокомментировал проблемы наркоторговцев аналитик по безопасности мексиканского разведывательного агентства CISEN Алехандро Хоуп.

Что касается транспортировки наркотиков из Мескики в США, то уже известны случаи, когда поставщики накапливают товар возле границы в ожидании пропуска.

Напомним, дельцы преступного мира активно используют пандемию коронавируса для своих грязных делишек. Так, например, из Восточной Европы в Англию пытались переправить крупную партию кокаина, спрятав наркотики среди медицинских масок.

Как сообщала "Страна", сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области организовали подпольную нарколабораторию и отправляли товар по почте по всей Украине.