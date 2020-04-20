Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет сегодня первую онлайн-встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

О проведении встречи заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, как сообщает "Укринформ".

"В понедельник 20 апреля состоится первый визит украинского премьер-министра Шмыгаля в Германию. С учетом обстоятельств, понятно, что он состоится в виртуальной форме", - уточнил Зайберт.

Переговоры начнутся в 15:00 по берлинскому времени (16.00 по Киеву - Ред.). На них обсудят вопросы германо-украинских отношений, процесс реформ в Украине, а также состояние выполнения Минских соглашений.

Кроме того, главы правительств обсудят мероприятия, которые были предприняты странами в борьбе с коронавирусом.

Напомним, об онлайн-переговорах Шмыгаля и Меркель сообщили в Германии еще в пятницу, 17 апреля.

Также мы писали, что Шмыгаль хочет ввести в Украине режим "мультикарантина".