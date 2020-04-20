Украинцам сейчас звонят мошенники и требуют заплатить за лечение их родственников от коронавируса.

Об этом сообщается в группе "Типичный Киев" в соцсети Facebook. Сообщение о появлении нового способа нажиться на украинцах подтверждает и портал internetua.

Авторы поста утверждают, что неизвестные аферисты названивают гражданам страны и требуют выслать деньги за препараты, которые необходимы для лечения их якобы больных коронавирусом родственников.

Мошенники используют классические приемы - ограничивают время, не дают возможности перезвонить тому самому "больному" и напоминают, что, если не перевести средства прямо сейчас, то родственнику жертвы схемы может и не хватить медикаментов.

Напомним, в Хмельницкой области поймали мошенников, которые продавали на сервисах оптовых продаж медицинские маски. На самом деле средств защиты у "продавцов" не было.

Как сообщала "Страна", киевской местной прокуратурой №2 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении мошенников, которые по поддельным документам завладели квартирой умершей женщины в Дарницком районе столицы.