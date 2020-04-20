"Нарушали карантин на Вербное воскресенье". Минздрав ждет всплеска заболеваемости коронавирусом на этой неделе
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после того, как семь областей не прислали результаты тестирования на коронавирус, полная картина с болезнью в стране будет видна через неделю. А последствия нарушений карантина недельной давности проявятся уже через несколько дней.
Об этом он сообщил в ходе брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.
"Инкубационный период Covid-19 - до 14-ти дней. Поэтому целостную картину относительно нарушения карантинных мероприятий на Вербное воскресенье мы увидим уже на этой неделе", - сказал он.
Также Степанов уточнил, что больше всего заболеваний было зафиксировано в четверг, 16 апреля. Тогда коронавирус обнаружили у 501 человека.
"Учитывая все карантинные меры, предпринимаемые правительством, мы видели на прошедшей неделе прирост новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью в диапазоне 6,9-11,2%", - уточнил министр.
Смотреть с 7:30. Видео: facebook.com/moz.ukr
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.
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