Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что после того, как семь областей не прислали результаты тестирования на коронавирус, полная картина с болезнью в стране будет видна через неделю. А последствия нарушений карантина недельной давности проявятся уже через несколько дней.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.

"Инкубационный период Covid-19 - до 14-ти дней. Поэтому целостную картину относительно нарушения карантинных мероприятий на Вербное воскресенье мы увидим уже на этой неделе", - сказал он.

Также Степанов уточнил, что больше всего заболеваний было зафиксировано в четверг, 16 апреля. Тогда коронавирус обнаружили у 501 человека.

"Учитывая все карантинные меры, предпринимаемые правительством, мы видели на прошедшей неделе прирост новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью в диапазоне 6,9-11,2%", - уточнил министр.

Смотреть с 7:30. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.

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