За последние сутки в России значительно снизился прирост заболевших коронавирусом. Так, в стране зафиксировали еще 4 268 заражений коронавирусом, 44 человека скончались, хотя еще вчера в России выявили более 6 000 случаев. Всего в РФ 47 121 больных, умерло 405 человек, половина из которых - в Москве, а выздоровели - 3 446 человек.

Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

В РФ провели более 2 млн тестов на коронавирус. В Москве умерли более 200 человек. При этом в Минздраве считают, что принятые в городе меры по самоизоляции сгладили интенсивность распространения инфекции.

Отметим, что топ регионов по количеству зараженных не изменился. Так, на первом месте по-прежнему Москва - 26 350 человек, затем идет Московская область - 5 241 зараженных. На третьем месте Петербург - 1 846 больных и Ленинградская область с 454 пациентами. Также в списке Нижегородская область - 759 больных, республика Коми - 491 человек, Мурманская область - 400, Краснодарский край - 417. Еще в 77 регионах страны всего 11 163 больных коронавирусом.

Топ регионов РФ по количеству заболевших коронавирусом. Фото: t.me/rian_ru/30598

Напомним, по данным на 19 апреля, за сутки в России зарегистрировали 6 060 новых случаев заражения Covid-19.

За день до этого в стране выявили 4 785 случаев заражения коронавирусом в 79 российских регионах.