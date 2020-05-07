Правительство Украины опубликовало постановление о смягчении карантина с 11 мая и его продлении до 22 мая.

Документ №343 от 4 мая опубликован на "Урядовом портале" в четверг.

Как отмечается, с 11 мая будет разрешена работа заведений общественного питания на летних площадках под открытым небом при условии обеспечении дистанции не менее полутора метров между столиками и размещения не более двух клиентов за одним столом без учета детей до 14 лет.

Также в документе указано, что смягчение карантинных ограничений касается посещения детских и спортивных площадок.

Кроме того, ограничения снимаются с работы стоматологических клиник, музеев, включая под открытым небом, а также историко-культурных заповедников в соответствии с представлением руководителя и по решению собственника. Также разрешается работа предприятий и учреждений, которые обеспечивают научно-тренировочный процесс спортсменов национальных сборных.

Также разрешена деятельность психологов, адвокатов, нотариусов и аудиторов.

Напомним, Кабмин разрешил с 11 мая кино- и видеосъемку с ограничением в 50 человек.

Также мы писали, что "Качалку" в киевском Гидропарке не откроют и после ослабления карантина 11 мая.