По данным на утро 20 апреля в ВСУ зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

По данным Командования медсил, на изоляции, включая самоизоляцию, находятся 309 человек. Число военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 38 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни Covid-19. 2 больных находятся в учреждениях здравоохранения (Хмельницкая городская больница - 1 работник ВС Украины, Житомирский госпиталь - 1 военнослужащий), в Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале - средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Командовании медсил отметили, что анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

"Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ за сутки коронавирус подтвердился тоже у трех военных.

Также мы писали, что 16 апреля за сутки коронавирус был выявлен у 5 служащих ВСУ.