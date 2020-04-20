В поселке Павлиш Онуфрийского района Кировоградской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Так, вечером 19 апреля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в поселке Павлиш произошла авария, в которой погибло четыре человека.

В Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека. Фото: dsns.gov.ua

"На перекрестке улиц Первомайская и Сухомлинского столкнулись грузовой автомобиль "DAF" и автомобиль "Таврия", в результате чего погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось применить специальные инструменты, чтобы достать тела погибших. Всего на место трагедии прибыли пять спасателей.

В Кировоградской области в ДТП погибли четыре человека. Фото: dsns.gov.ua

Напомним, в тот же день в Киевской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Из-за того, что мотоциклист ехал на высокой скорости и обгонял остальных участников движения, он врезался в автомобиль.

Также мы рассказывали, что в столице в результате ДТП с участием служебного автомобиля полиции погиб пешеход.