В понедельник, 21 апреля, Минздрав обнародовал обнадеживающую статистику по коронавирусу. Если в прошлый четверг за сутки выявили полтысячи новых случаев, то после Пасхи всего 261.

То есть падение по новым заболевшим таким образом наблюдается уже третий день подряд. Правда, как выяснилось, эти цифры некорректны.

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что свои данные о тестах на коронавирус за 19 апреля не подали сразу семь областей. И теперь с ними будут разбираться.

В связи с этим возникает резонный вопрос - а насколько вообще верна украинская статистика по коронавирусу? Как-то удивительно мало заболевших - и это при том, что в страну неостановимым потоком возвращаются заробитчане из ЕС, которых даже не отправляют на обсервацию.

Да и другие карантинные меры соблюдаются явно спустя рукава. При этом показатель заболеваемости - один из лучших в Европе.

"Страна" разбиралась, что происходит с коронавирусной статистикой в Украине.

Где тестируют больше всего

Очевидно, что больше всего выявляют больных там, где больше всего их тестируют. Речь о лабораторных ПЦР-тестах, которые дают близкий к 100%-й результат.

Конечно, проверить все население на covid-19 - нереально. Однако в власти должны обеспечить как минимум схему, при которой проверяют людей при малейшем подозрении на болезнь. А в идеале - обеспечить поголовное тестирование групп риска: пенсионеров, людей с опасными хроническими заболеваниями, медиков.

И, чем больший процент населения будет протестирован, тем реальнее статистика той или иной страны.

Десятка стран по количеству проводимых тестов на Covid-19 на тысячу населения, по данным Our World in Data, выглядит следующим образом

1. Исландия (119,6)

2. Израиль (25,43)

3. Швейцария (24,96)

4. Италия (22,08)

5. Австрия (20,03)

6. Испания (20,02)

7. Ирландия (18,55)

8. Россия (12,74)

9. Южная Корея (10,77)

10. США (10,73)

Our World in Data - ежедневно обновляющийся сайт, основанный экономистом Максом Росером, который собирает статистику со всего мира по разным вопросам.

При этом стоит отметить, что количество сделанных тестов в разных рейтингах не равно количеству людей, которым их провели. В некоторых случаях тест может проводиться повторно.

Но зафиксируем - в зависимости от страны, государства из первой десятки проводят от 10 до 25 тестов на одну тысячу человек. То есть именно в этих странах статистика "короны" будет наиболее адекватна.

Полтора теста Украины

В Украине с начала года методом ПЦР провели 58 093 теста. Об этом сегодня сообщил Центр общественного здоровья Украины.

По данным Государственной службы статистики, оценочное количество населения, по состоянию на 1 января 2020 года (без учета Крыма и Севастополя и неподконтрольных территорий Донбасса) составляло 41 902 416 человек.

То есть, на 20 апреля, в Украине делают 1,386 тестов на каждую тысячу граждан либо 1386 - на каждый миллион (в начале апреля этот показатель был на уровне 1,26).

Если же считать население не по Госстату, а по более реалистичным расчетам экс-министра Дмитрия Дубилета (38 миллионов человек), то количество тестов на тысячу чуть побольше - полтора исследования.

Это один из самых низких показателей в Европе. В Румынии тестов делают почти в три раза больше - 4,86 на тысячу населения. В Болгарии - 4,8, в Венгрии - 4,9, в Польше - 5,39, в Великобритании и Франции - 7,1, в Словакии - 8,1.

Для сравнения похожие показатели по тестированию в Тунисе (1,36 на тысячу), Доминикане (1,43), Ираке (1,39) - по данным ресурса Worldometers.

Меньше тестов на тысячу населения делают в Грузии (1,26), Колумбии (1,23), Японии (0,892), Аргентине (0,724), Ямайке (0,611), Мексике (0,384), большинстве стран Африки.

То есть очевидно, что никакой репрезентативной картины заболевания при таком скудном тестировании выявить невозможно.

Почему делают столько тестов

Объяснений такому количеству проводимых тестов может быть несколько.

Нехватка тестов. Еще в марте заявлялось, что в Украине нет надлежащего количества ПЦР-тестов. Их закупает Минздрав, власти на местах (такие тесты бывают украинского и иностранного производства - Ред.), а курирует процесс Офис президента.

На днях нардеп из фракции "Голос" Ольга Стефанишин обнародовала ответ МОЗ, как распределяли тесты, привезенные из Китая.

Больше всего таких тестов получил Киев - 52 180 (он же провел больше всего исследований).

А также Днепропетровская (17 008), Харьковская (14 560) и Киевские области (10 612). Остальные регионы получили по 7-8 тысяч, даже те, где наблюдаются самые крупные очаги - Черновицкая, Ивано-Франковская, Тернопольская.

Скриншот ответа МОЗ на депутатский запрос по ПЦР-тестам

Всего в Украине, судя по этой справке, 250 тысяч лабораторных тестов. По данным Стефанишин, на 17 апреля было использовано более 16% поставленных тестов.

То есть на данный момент тестов в стране гораздо больше, чем тестирований. Значит, о нехватке говорить нельзя. По крайней мере - за последние 2-3 недели.

Просто не тестируют. Еще одна причина - может не хватать мощностей лабораторий на местах либо возникают трудности с выполнением исследований, как в Николаевской области, которая долго была территорией свободной от коронавируса, но в итоге там нашли нарушения.

В ответе Минздрава на депутатский запрос Стефанишин было указано количество проведенных ПЦР-тестов. В МОЗ не указали время, за которое был проведено такое количество тестов, но из таблицы видно, что ситуация в разных регионах с тестированием существенно отличается и прослеживается корреляция - в областях, где меньше всего выявляют случаев Covid-19, и тестов делают меньше.

То есть речь о том, что в одних регионах тестируют больше, а в других меньше. И по какому принципу это происходит - непонятно.

Осознанная политика. В Минздраве неоднократно заявляли, что тестировать больше - нет необходимости.

Ранее и.о. директора Центра громадського здоровья Игорь Кузин пояснял, что сделать тесты на коронавирус всему населению невозможно и тестировать нужно только тех, у кого есть симптомы ОРВИ.

"Почти невозможно протестировать все население. Поэтому обычно эпидемиологические тактика заключается в том, чтобы тестировать случаи, которые являются подозрительными" - заявлял он в эфире программы "Свобода слова" в конце марта когда по его словам, делали около тысячи тестов в неделю.

То есть это явно меньше, чем людей с симптомами ОРВИ.

Правда, позже Украина изменила алгоритм направления на тестирование, и на Covid-19 предписали тестировать всех пациентов с пневмонией, и количество проводимых тестов увеличили.

При этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что в МОЗ есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить и до 80 тыс тестирований в неделю.

А нужно ли много тестов?

Есть разные доводы о количестве необходимых тестов. К примеру, японский подход: тестировать массово не будем. Зато будем максимально спасать и вытягивать заболевших. И это в целом разумно, если медицина развита.

На Западе же считают, что глобальное тестирование необходимо, поскольку поможет выявить реальные масштабы пандемии и предупредить ее распространение.

Причем эти масштабы могут корректироваться и в сторону уменьшения, к примеру, смертности. Если, допустим, выяснится, что бессимптомных или легко переболевших носителей covid-19 в разы больше, чем тяжело болевших - то это в целом снизит и процент смертности.

Это предположение в основном верно - за рядом исключений. Так, мировой показатель смертности - почти 7%. Если взять страны из ТОП-10 по тестированию, то выше мирового уровня смертность только в Италии и Испании. Где успело умереть много людей до того, как начали массовое тестирование.

В остальных странах она ниже мирового уровня.

Израиль - 1,3% Швейцария - 5% Италия - 13% (выше мировой) Испания - 10,4% (выше мировой) Австрия - 3,1% Россия - 0,8% США - 5,3% Южная Корея - 2,2% Ирландия - 4% Исландия - 0,5%

В Украине смертность 2,6%. Что даже ниже, чем в благополучной Австрии, которая уже начала выходить из карантина. И которая раньше, чем Украина, приняла на себя удар коронавируса: страна граничит с Италией и является одним из туристических центров мира.

А учитывая несопоставимый уровень медицины и в целом здоровья населения, слабо верится, что Украина по смертности выглядит лучше Австрии или, скажем, Южной Кореи. Кстати, смертность в Украине такая же, как и в богатейшей Японии (2,18%). Что также вызывает сомнения.

Для стран со слабой экономикой и медициной действительно необходимо массовое тестирование - чтобы выявить как можно больше переносчиков заболевания. И по возможности изолировать их от социальных контактов. Только это поможет не перегрузить и без того слабую систему медпомощи.

Но в Украине никакого массового тестирования, как видим, не происходит - хотя власти постоянно говорят, что больницы не вместят всех заболевших, если эпидемия разгорится.

Создается впечатление, что реальная картина заболеваемости и статистика, которую публикуют украинские власти - это две разные категории. И сегодняшняя история с 7 областями, где "никто не заболел", только подтверждает эти сомнения.

Поэтому есть подозрения, что решение о выходе из карантина будет принято не столько из логики спада болезни (никто на самом деле в Украине не понимает идет спад или рост из-за низкого числа тестируемых) - сколько из текущих политических соображений. Из каких именно - "Страна" уже анализировала в материале Операция "профанация". Зачем власти вводят все новые запреты, которые никто не соблюдает.