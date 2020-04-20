"Глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов обратился к россиянам, призвав их не приезжать на полуостров. По его словам, на территории Крыма действует режим повышенной готовности, который предусматривает всеобщую самоизоляцию.

Об этом говорится в видеообращении Аксенова в Твиттере.

"Работают только системообразующие предприятия, при этом предприятия сфер услуг, общепит сегодня, к сожалению, закрыты. Честно говоря, я никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам, однако другого выхода на сегодняшний день нет, вы понимаете. Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться на сегодняшний день от приезда на территорию Республики Крым как в целях командировки, так в целях отдыха, поскольку все крымские санатории и места отдыха закрыты", - заявил Аксенов.

По его словам, после снятия ограничений в Крыму снова будут рады гостям.

Напомним, ранее МИД Украины потребовал от России защитить от коронавируса жителей т.н. "ЛДНР" и Крыма.

Также мы писали, что всех въезжающих в аннексированный Крым решили отправлять на двухнедельную самоизоляцию.