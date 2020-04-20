Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что по состоянию на понедельник, 20 апреля, 7 областей страны не подали никакой информации об итогах тестов на коронавирус.

Об этом он сообщил во время брифинга, видео которого опубликовано в Facebook.

"За сутки было сделано 1 968 тестов ПЦР. Такое низкое количество тестов, которые сделали, связано с тем, что, во-первых, количество людей, которые обратились с симптомами коронавируса, уменьшилась. А во-вторых, за прошедшие сутки семь областей не подали никакой информации о результатах тестов на коронавирус", - рассказал Степанов.

В частности, это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая области.

"Это недопустимо. Я уже дал распоряжение главному санитарному врачу Виктору Ляшко, чтобы в этой ситуации разобрались", - возмутился министр.

Смотреть с 5:00. Видео: facebook.com/moz.ukr

Также Степанов уточнил, что за прошедшие сутки заразились 16 детей, 43 медработника. Госпитализировали 68 человек, среди которых трое детей и четверо медиков.

Кроме того, по словам главы Минздрава, украинские медики пробудут в Италии до 25 апреля: их командировку пришлось продлить на неделю.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.

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