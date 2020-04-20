Вчера исполнился ровно год с тех пор, как Владимир Зеленский разгромил на дебатах Петра Порошенко.

Это стало финальным аккордом предвыборной гонки.

На этих дебатах Зеленский буквально завалил Порошенко неудобными вопросами - всеми претензиями, которые копились у людей к пятому президенту. А их очень много - и о разгромных поражениях на Донбассе, и о коррупции друзей Порошенко, и о многом другом.

Этот "обстрел вопросами" был удачным риторическим приемом Зеленского, который, по итогу и обеспечил его превосходство в дебатах. И, наверняка, сыграл не последнюю роль в более чем убедительной победе Зе во втором туре выборов 21 апреля 2019 года.

Но прошел год. И мы решили поинтересоваться, как бы сам Зеленский сейчас ответил на вопросы, которые он задавал Порошенко.

"Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?"

Именно в такой формулировке Зе обратился к Порошенко, когда зачитывал ему список из вопросов, которые в соцсетях задали украинцы.

Теперь этот вопрос можно адресовать и самому Зеленскому. Хотя сменился уже второй выдвинутый новым президентом генпрокурор, следствие по двум самым разгромным котлам ВСУ никто не ведет.

Более того - генерала Хомчака, который командовал войсками под Иловайском (и который так или иначе несет своб долю ответственности за Иловайский котел), Зе сделал начальником Генерального штаба, а потом и главнокомандующим ВСУ.

То есть не делается вообще никакой попытки разобраться в двух самых масштабных поражениях ВСУ, к которым причастен и тогдашний главнокомандующий - Порошенко.

"Не хотите ли вы в качестве экспертимента прожить на минимальную зарплату?"

Еще один каверзный вопрос к Порошенко сегодня оборачивается против Зеленского.

В 2019 году, когда бюджет писался еще предыдущим Кабмином, минималка составляла 4173 гривны.

В бюджете 2020 года ее заложили на уровне 4723 - то есть повысили на 550 гривен, однако не дотянули даже до пяти тысяч. Причем на весь год - без возможности поэтапного повышения.

Примерно та же судьба ожидала и другие соцстандарты. К примеру, минимальная пенсия в бюджете Зеленского выросла с 1638 до 1769 грн. В общем сугубо для галочки. Прожить на эти деньги, понятное дело, нельзя никак. Даже "в качестве эксперимента".

Причем точно так же "росли" эти показатели и при других президентах, а иногда и сильнее. В итоге и здесь Зеленский не смог бы ответить на собственный вопрос.

"Понесет ли власть уголовную ответственность?"

Вот как это звучало в формулировке Зе: "Петр Алексеевич, главный вопрос: понесет ли власть уголовную ответственность? И, если вам доведется оказаться в суде, будете ли вы говорить, что это месть и политическое преследование?"

За почти год президентства Зеленского Порошенко так и не довелось оказаться в суде. Хотя против него и открыто уже больше десятка уголовных дел.

Но уже второй генпрокурор Владимира Зеленского подозрений по этим делам не подписывает. И экс-президент ходит на свободе в комфортном статусе свидетеля.

Почему так - видно из политического контекста. Недавние голосования за "законы МВФ" смогли принять голосами Порошенко. То есть за время, которое прошло с дебатов, между оппонентами вырос целый ситуативный союз.

Более того - вообще никто из предыдущей власти уголовной ответственности не понес. Все задержанные и арестованные судами "папередники" - Свинарчук, Пашинский - на данный момент отпущены домой. Приговоров судов по ним нет, да и по сути дела и главные обвинения против них не рассматриваются. А преследуют их по второстепенным эпиодам, которые не имеют ничего общего с системной коррупцией в стране.

То есть видно, что дела затевают больше для хайпа, нежели для посадок.

Обещание по Свинарчуку Зеленский вообще озвучил прямо на дебатах: "Все Свинарчуки, Гладковские и если среди них окажется Коломойский, сядут в тюрьму". Однако ни в какой тюрьме означенный Гладковский не сидит.

Не говоря уже о Коломойском, который хотя и имеет сейчас напряженные отношения с президентом из-за "антиколомойского закона" (который Зеленский проталкивает через Раду по требованию МВФ), но, тем не менее, по-прежнему контролирует "Центрэнерго" и многие другие темы.

"Сколько вам занесли за Роттердам+?"

Еще один вопрос Порошенко, на который Зеленский уже и сам мог ответить, имея в руках все средства это расследовать.

"Роттердам+" - это формула цены на уголь для электростанций по его стоимости на бирже в Роттердаме плюс доставка в Украину. Она действовала при Порошенко и считалась коррупционной - поскольку по факту уголь стоил дешевле. Таким образом на формуле обогащались поставщики топлива, которые были в доле с властями.

Главными бенефициарами этой схемы СМИ называли олигарха Рината Ахметова и президента Петра Порошенко.

Однако после прихода к власти Зеленского никто эту схему не расследовал - ее просто тихо отменили. А сам новый президент со временем крепко подружился с Ринатом Леонидовичем. Пост премьера занял бывший топ-менеджер олигарха Денис Шмыгаль, а министром энергетики была назначена Ольга Буславец, которая, в свое время, визировала в Минэнерго схему "Роттердам+".

"Почему ваши соратники до сих пор имеют по обе руки?"

Зеленский на дебатах напомнил Порошенко о его обещании - "руки отрубать тем, кто крадет на оборонке".

Эта претензия прозвучала как раз после разоблачения коррупции в ВПК, связанной с уже упомянутым Олегом Гладковским-Свинарчуком. Тогда журналисты опубликовали переписки сына Гладковского Игоря и поставщиков "Укроборонпрома", которые откровенно обсуждали проценты, которые положат себе в карман.

После этого Порошенко уволили Гладковского с поста замсекретаря СНБО, но дела против него не открыли.

А вот когда похожая ситуация была у самого Зе, ничьих рук он отрубать не стал. И даже не увольнял никого. Речь о "пленках Ермака", на которых брат главы Офиса президента обсуждал продажу государственных должностей.

По большому счету этот компромат такой же примерно как и на Свинарчуков. Однако Ермака никто не отстраняет от работы даже на время расследования.

В общем та же история, что и при Порошенко.

"Если нет медицины, если нет доступных лекарств - какая это нафиг реформа?"

Так Зеленский обозначил свое отношение к медреформе Супрун, которая проводилась при Порошенко.

Но не прошло и года, как сам Зе - уже в качестве президента - продолжил реформу Супрун, запустив с 1 апреля ее второй этап. Причем не остановил этот процесс даже коронавирус.

Накануне запуска больница родного города Зеленского - Кривого рога - объявила о сокращении персонала в связи с урезанием финансирования. В общем, "нафиг реформа" продолжается.

"Почему обвалилась гривня, а Гонтарева прячется в Лондоне?"

Зеленский имел в виду катастрофический обвал гривны в 2014-2015 годах, когда главой НБУ была соратница Порошенко Валерия Гонтарева.

Во-многом этот обвал был спровоцирован тем, что НБУ выдавал банкам многомиллиардное рефинансирование, которое затем собственники банков через подставные фирмы выводили за границу. После чего многие банки рушились, а обязательства по выплате депозитов "вешались" на государственный Фонд гарантирования вкладов.

Последнему передавались и активы лопнувших банков, которые он продавал за малый процент от их реальной стоимости.

Все эти схемы, естественно, не могли проворачиваться без участия руководства НБУ. И с тех пор было много публикаций и свидетельств о тотальной коррупции в банковской сфере.

Но Гонтарева до сих пор не является подозреваемой ни по одному уголовному делу. Она продолжает жить в Лондоне. А отдельные акции, которые против нее кто-то проводит в Киеве (вроде поджога ее дома) лишь создает ей образ жертвы.