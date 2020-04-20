Власти Чехии считают, что нужно оставить закрытыми границы страны еще на год, чтобы избежать второй волны заражения коронавирусом.

Об этом заявил глава страны Милош Земан в интервью Radio Frekvence 1.

Как сообщил Земан, сам он собирается отдохнуть летом в своем загородном доме в Высочине. Кроме того, чешский президент посоветовал соотечественникам последовать его примеру и "ценить прекрасный чешский пейзаж"

Напомним, что замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула в марте не исключал продления ограничений на заграничные поездки на один или два года.

Напомним, Чехия был в числе страны Европы, которые первыми закрыли границы для иностранцев. С 14 марта Прага приостановила выдачу шенгенских виз, а с 16 марта запретила въезд и выезд в страну, кроме чешских граждан и иностранцев с видом на жительство в Чешской Республике.

По подсчетам сайта Worldometers, в Чехии выявлено 6 746 случаев заболевания COVID-19, 186 человек умерли, 1 298 пациентов выздоровели.

Ранее сообщалось, что правительство Чехии назвало даты пяти этапов снятия карантинных ограничений в стране.