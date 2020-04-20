Чехия хочет закрыть свои границы еще на один год
Власти Чехии считают, что нужно оставить закрытыми границы страны еще на год, чтобы избежать второй волны заражения коронавирусом.
Об этом заявил глава страны Милош Земан в интервью Radio Frekvence 1.
Как сообщил Земан, сам он собирается отдохнуть летом в своем загородном доме в Высочине. Кроме того, чешский президент посоветовал соотечественникам последовать его примеру и "ценить прекрасный чешский пейзаж"
Напомним, что замминистра здравоохранения Чехии Роман Примула в марте не исключал продления ограничений на заграничные поездки на один или два года.
Напомним, Чехия был в числе страны Европы, которые первыми закрыли границы для иностранцев. С 14 марта Прага приостановила выдачу шенгенских виз, а с 16 марта запретила въезд и выезд в страну, кроме чешских граждан и иностранцев с видом на жительство в Чешской Республике.
По подсчетам сайта Worldometers, в Чехии выявлено 6 746 случаев заболевания COVID-19, 186 человек умерли, 1 298 пациентов выздоровели.
Ранее сообщалось, что правительство Чехии назвало даты пяти этапов снятия карантинных ограничений в стране.