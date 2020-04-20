Цена нефти на мировых рынках начала снижаться на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении спроса на энергоносители.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает Газета.

Как отмечается, американская нефть WTI упала в цене более чем на 5%, до $23,7 за баррель. Нефть марки Brent понизилась на 1,82%, до $27,57 за баррель.

Напомним, в конце прошлой недели цена на нефть WTI упала ниже $18. В последний раз она так стоила после терактов 11 сентября.

Как сообщалось, после роста на сделке ОПЕК мировые цены на нефть пошли вниз из-за данных о запасах в США.

Ранее цена на нефть ускорила падение из-за пессимизма по поводу полного восстановления экономики Китая.