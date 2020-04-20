После снятия "пасхальных" блокпостов на въезде в Киев исчезли пробки. Карта
Под Киевом нормализировалось движение транспорта - после того, как власти сняли блокпосты, на которых у людей проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.
Так, со стороны Вышгорода возде поста полиции дорога свободна.
На Житомирской трассе пробки отсутствуют полностью.
Похожая ситуация наблюдается и с подъездом в Киев со стороны Борисполя. Небольшое замедление вызвано наличием светофора.
Также мы приводили слова киевского мэра Кличко о том, что блокпосты под Киевом работали до 22:00 воскресенья, 19 апреля. Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу.
Ранее мы рассказывали, как на самом деле работали эти блокпосты.
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