Под Киевом нормализировалось движение транспорта - после того, как власти сняли блокпосты, на которых у людей проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.

Так, со стороны Вышгорода возде поста полиции дорога свободна.

На Житомирской трассе пробки отсутствуют полностью.

Похожая ситуация наблюдается и с подъездом в Киев со стороны Борисполя. Небольшое замедление вызвано наличием светофора.

Также мы приводили слова киевского мэра Кличко о том, что блокпосты под Киевом работали до 22:00 воскресенья, 19 апреля. Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу.

Ранее мы рассказывали, как на самом деле работали эти блокпосты.

"Страна" следит за ситуацией по коронавирусу сегодня в своем обновляемом материале.