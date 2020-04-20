Под Киевом исчезли пробки после того, как убрали блокпосты. Фото: Страна.ua

Под Киевом нормализировалось движение транспорта - после того, как власти сняли блокпосты, на которых у людей проверяли температуру в связи со вспышкой коронавируса.

Так, со стороны Вышгорода возде поста полиции дорога свободна.

Скриншот: google.com.ua/maps

На Житомирской трассе пробки отсутствуют полностью.

Скриншот: google.com.ua/maps

Похожая ситуация наблюдается и с подъездом в Киев со стороны Борисполя. Небольшое замедление вызвано наличием светофора.

Скриншот: google.com.ua/maps

Также мы приводили слова киевского мэра Кличко о том, что блокпосты под Киевом работали до 22:00 воскресенья, 19 апреля. Об этом он рассказал во время брифинга в пятницу.

Ранее мы рассказывали, как на самом деле работали эти блокпосты.

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