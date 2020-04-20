За первый квартал 2020 года из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений чистая прибыль базовых промышленных предприятий Китая сократилась в сравнении с тем же периодом 2019 года на 58,8%.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Комитета по контролю и управлению госимуществом Госсовета КНР Пэн Хуаган, передает "Интерфакс".

По итогам деятельности в первом квартале года 26 предприятий понесли убытки. Операционный доход этих предприятий снизился на 11,8%. Тем не менее, по словам чиновника, чистая прибыль предприятий в марте несколько выросла по сравнению с показателями февраля.

Как отметил Хуаган, в данный момент 99,4% центральных промышленных предприятий страны восстановили работу в полном объеме, а предприятия таких сфер, как нефтехимия, металлургия, производство электроэнергии, машиностроение не прекращали функционировать.

На материковой части Китая за истекшие сутки было зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса, восемь - у людей, прибывших из-за рубежа. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса ВВП Китая снизился на 6,8% впервые за 28 лет.

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