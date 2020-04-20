В понедельник, 20 апреля, пять стран Европейского союза отменят часть карантинных ограничений, которые были введены в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает DW.

Так, в Германии будет разрешено открытие коммерческих площадей менее 800 "квадратов", а также автосалонов и магазинов велосипедистов.

Чехия запускает пятиэтапный план по возобновлению общественной жизни. Первыми откроют рынки и возможность проводить семинары под открытым небом. Также можно будет вылетать за границу, однако по возвращению назад нужно будет пройти 14-дневный карантин.

Франция возобновит работу домов престарелых. Как известно, болезнь была зафиксирована в 45% из них.

Власти Норвегии вернут работу детских садов и некоторых специалистов из области здравоохранения. Школы, парикмахерские, университеты и салоны красоты планируется открыть через неделю.

А вот в Польше, где зафиксировано самое большое число зараженных коронавирусом, власти решили открыть парки и леса. Кроме того, увеличится количество людей, которым разрешено одновременно находится в магазине.

Напомним, в Украине пик смертности от коронавирусной инфекции, вероятно, придется на начало мая. Такой результат был получен рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Также "Страна" рассказывала, что с понедельника 20 апреля некоторые предприятия в американских штатах Техас и Вермонт выйдут из карантина и возобновят свою работу. Ограничительные меры в Монтане ослабят уже в пятницу, 24 апреля.