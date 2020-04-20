В Украине продолжается карантин. Пасха прошла, народу в храмах было сравнительно немного, хотя на западе страны многие пришли на богослужения. Кое-где даже были очереди.

Но в целом власти остались довольны тем, что большинство людей остались дома. Только вот пока непонятно, станет ли это поводом для смягчения карантинных мероприятий. Обсудить этот вопрос президент Владимир Зеленский обещал 24 апреля.

При этом в Киеве некоторые ограничения уже отменяются: к примеру, блок-посты, судя по отсутствию пробок, уже либо сняты, либо не работают. Власти Киева обещали закончить проверки температуры на въезде в столицу в 22:00 воскресенья. На утро понедельника нигде замедлений трафика нет.

На это же утро в стране зафиксировано 5 710 случаев заболевания. Прирост - плюс 261 случай. То есть уже третий день подряд количество заболевших снижается.

"Страна" следит за ситуацией с эпидемией в режиме онлайн.

Карта коронавируса в Украине 20 апреля

11:41 Минздрав ждет всплеска заболеваемости коронавирусом на этой неделе

11:14 В Украине появилась новая афера насчет лечения от коронавируса. Украинцам сейчас звонят мошенники и требуют заплатить за лечение их родственников

10:52 Чехия хочет закрыть свои границы еще на год

10:20 Пока самый большой прирост новых случаев был зафиксирован 16 апреля - 501

10:17 Цифры с брифинга МОЗ:

+261 случай за сутки, из них 16 детей и 43 медработника

78 госпитализированных за сутки

умерли за сутки 10 человек (всего 151)

выздоровели 12 человек ( всего 359)

за все время заболели 5 710 человек, из них 374 ребенка и 1074 медиков

10:10 Поясним статистику в Украине, которая вроде бы обнадеживает: количество новых заболевших с 17 апреля обвалилось почти вдвое.

Как мы уже рассказывали, цифры официальной статистики мало отражают реальность, поскольку делается мизерное количество тестов. Если сравнивать с государствами, у который относительно немалая территория и население.

В Украине за время эпидемии сделано 58 тысяч тестов. В соседней России - почти два миллиона. В Польше - 204 тысячи. В Беларуси - 100 тысяч. В Чехии - 168 тысяч. В Италии - почти полтора миллиона. И так далее.

Украина по уровню тестов обгоняет разве что такие бедные страны как Грузия и Молдова.

То есть никакой более-менее показательной картины по коронавирусу у нас нет, а значит вся статистика либо является случайной, либо рукотворной. Призванной показать нужный властям тренд.

Что же до нынешнего обвала по заболевшим - то здесь может иметь место и обычное разгильдяйство. Так, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня на брифинге заявил, что семь областей не прислали статистику.

"Семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус - это Винницкая, Луганская, Черновицкая, Черниговская, Сумская, Херсонская и Хмельницкая области.

Это недопустимые вещи, поэтому я уже дал соответствующие поручения главному санитарному врачу Виктору Ляшко, который выясняет причины, с чем это связано", - заявил Степанов.

Но тогда вопрос - зачем было публиковать статистику, если она заведомо некорректная?

10:01 Ежедневный брифинг Минздрава

09:46 Сегодня пять стран Европы начинают снимать карантин. Как именно - в материале "Страны".

09:38 Судя по основным трассам, ведущим в Киев, блокпосты, где проверяли температуру, уже не работают.

Так, со стороны Вышгорода возде поста полиции дорога свободна.

На Житомирской трассе пробки отсутствуют полностью.

Похожая ситуация наблюдается и с подъездом в Киев со стороны Борисполя. Небольшие пробки вызваны наличием светофора.

09:33 Как видим, статистика начала улучшаться. Если позавчера прирост был 444 случая, вчера - 343, то сегодня уже 261.