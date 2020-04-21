Предлагаем гороскоп на вторник, 21 апреля, для всех знаков Зодиака. Сегодня необходимость в поддержке могут ощутить даже те, кто привык со всем справляться в одиночку. Обострится интуиция, а в семье не исключены конфликты со старшими родственниками.

Овен (21.03 - 20.04)

Для Овнов вторник может выдаться достаточно хлопотным, но проблемы получится решить благодаря своей интуиции и энтузиазму. Главное не рисковать и подходить ко всему взвешенно. Серьезные покупки и решение финансовых вопросов лучше перенести на другой день.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов на события дня может оказать влияние накопившаяся усталость. Она может вызвать эмоциональную нестабильность, раздражение, повлияет на способность мыслить ясно. Если вы чувствуете это - постарайтесь отложить решение важных вопросов, поскольку есть риск совершить ошибку.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам придется запастись терпением. Сегодня не получится добиться быстрых результатов в задуманном, но планомерные действия приведут к успеху. Также не исключены какие-то обиды, нанесенные близкими, ссоры на почве ревности.

Рак (22.06 - 22.07)

Крупные покупки лучше отложить на другой день, возможно, вы найдете более выгодное предложение либо же отпадет надобность в приобретении. В течение дня возможны размолвки с близкими, разногласия с деловыми партнерами. А вот для творчества сегодня "зеленый свет".

Лев (23.07 - 23.08)

Рутина и бытовые дела могут сделать вашу жизнь однообразной. Это может вызывать раздражение и в итоге сказаться на ваших отношениях с близкими. По возможности ищите глоток свежего воздуха в унылой рутине. Это поднимет настроение и придаст сил.

Дева (24.08 - 23.09)

Если вам понадобится совет сегодня - обращайтесь только к проверенным людям, которые желают вам добра. А вот от незнакомцев или от тех, кого вы плохо знаете, можно ожидать какого-то подвоха.

Весы (24.09 - 23.10)

С утра Весы может захватить суета и суматоха - может понадобиться быстро решать накопившиеся рабочие вопросы. Также сегодня могут наступить какие-то изменения, связанные с семьей.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам, скорее всего, во вторник не удастся побыть в одиночестве. Вас закружат дела и общение с окружающими. Получится найти общий язык даже с теми, кто совсем на вас непохож. Возможно начало романтических отношений.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В целом день не принесет каких-то больших проблем, но может немного омрачиться давлением, которое вы ощущаете в рабочих отношениях или при взаимодействии с домашними. Также вы можете столкнуться с критикой своих идей.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вторник может принести какие-то хорошие новости, которые порадуют вас и успокоят. А вот большой плодотворности от сегодняшнего дня не стоит ожидать. Вы можете посвятить день размышлению о будущем, планам и мечтам.

Водолей (21.01 - 20.02)

День в целом спокойный и благоприятный, но с утра не исключены какие-то недоразумения. Сегодня лучше полагаться на собственные выводы и наблюдения, избегая чужих советов и сплетен. Поездки лучше отложить. Также может появиться возможность помириться с тем, с кем вы были в ссоре.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Не самый простой день, наполненный внезапными размолвками с близкими и неоправданными ожиданиями. Сегодня лучше отложить незапланированные поездки. Из хорошего - ошибки, совершенные сегодня, удастся довольно быстро и безболезненно исправить.