Данные на утро 20 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 5 710 человек
По состоянию на утро понедельника, 20 апреля, в Украине зафиксировано уже 5 710 случаев заражения коронавирусом. Вчера, 19 апреля в стране было выявлено 5 449 зараженных человек. Всего же за сутки болезнь выявили у 261 человека.
Об этом передает Центр общественного здоровья Минздрава (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 20 апреля в Украине 5 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 151 летальный, 359 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 261 новый случай.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 330 случаев;
Волынская область - 158 случаев;
Днепропетровская область - 118 случаев;
Донецкая область - 16 случаев;
Житомирская область - 226 случаев;
Закарпатская область - 196 случаев;
Запорожская область - 134 случая;
Ивано-Франковская область - 512 случаев;
Кировоградская область - 246 случаев;
г. Киев - 850 случаев;
Киевская область - 333 случая;
Львовская область - 253 случая;
Луганская область - 24 случая;
Николаевская область - 37 случаев;
Одесская область - 137 случаев;
Полтавская область - 63 случая;
Ровенская область - 312 случаев;
Сумская область - 83 случая;
Тернопольская область - 414 случаев;
Харьковская область - 73 случая;
Херсонская область - 63 случая;
Хмельницкая область - 49 случаев;
Черновицкая область - 906 случаев;
Черкасская область - 165 случаев;
Черниговская область - 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 апреля 2020 в Центр поступило 454 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 17 822 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ранее сообщала, что в Академии наук высчитали, когда в Украине будут пики заражения и смертности от коронавируса.
Так же мы рассказывали, что коронавирус поражает не только легкие, а все органы человека. Об этом заявил известный амеркианский кардиолог Харлан Крумгольц.