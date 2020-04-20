За прошедшие сутки, 19 апреля, в Житомирской области подтвердились 15 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших есть и два малыша - шести и семи месяцев.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунченко в Facebook.

"По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросло на 15 человек… По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 59 человек, в Коростене - 56, и в Бердичеве - 43", - говорится в сообщении.

Больше всего новых зараженных обнаружено в Житомире - пять человек. Еще двое случаев было зафиксировано в Коростене (у мальчиков шести и семи месяцев).

Также по одному заражению обнаружено в Малине, Любарскому, Житомирском и Чудновском районах.

До этого мы писали, что городская власть Житомира отказалась выполнять постановление главного санитарного врача области Зиновия Парамонова. Последнее предусматривает фактически остановку всей жизни в городе с 17 по 27 апреля.

Также "Страна" писала, что в Одесской области от коронавирусной инфекции умер 60-летний медик. Пациент был из Подольска, у него были хронические заболевания, которые делали течение болезни более сложным.