Президент США Дональд Трамп утверждает, что намерен отправить следователей в Китай в рамках расследования вспышки коронавируса.

Об этом сообщает CNN.

"Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать", - заявил глава Белого дома на брифинге.

Уточним, что предыдущие запросы США, которые были направлены в Китай, были отклонены, несмотря на обвинения Вашингтона в том, что Пекин сознательно покрывает информацию вируса в стране.

Напомним, с понедельника 20 апреля некоторые предприятия в американских штатах Техас и Вермонт выйдут из карантина и возобновят свою работу. Ограничительные меры в Монтане ослабят уже в пятницу, 24 апреля.

Также "Страна" писала, что власти Нью-Йорка, где не планируют снимать карантин, призвали жителей рассказывать о случаях несоблюдения самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции.