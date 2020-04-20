Ученые из Китая и США утверждают, что коронавирус может поражать не только легкие больного, а и весь организм человека.

Об этом говорится в материале Jerusalem Post.

"Covid-19 - это не просто нарушение дыхания. Он может повлиять на сердце, печень, почки, мозг, эндокринную и кровеносную системы", - сказал кардиолог из Йельского университета Харлан Крумгольц.

В то же время другой йельский кардиолог Джозеф Бреннан утверждает, что коронавирус будет иметь долгосрочные последствия для здоровья человека.

А вот директор по инфекционным болезням в больнице принцессы Маргарет в Гонконге Оуэн Цанг Так-инь рассказал, что у пациентов, больных коронавирусом, можно зафиксировать "снижение функции легких на 20-30%"

Напомним, министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер потребовал у официального Пекина прояснить, как возник коронавирус.

А США прямо обвинили Китай в создании нового вируса. Хотя ученые из двух уже американских университетов - Колумбийского в Нью-Йорке и университета Тулейна в Новом Орлеане - вторят китайским коллегам, заявляя, что коронавирус не мог быть создан искусственно.