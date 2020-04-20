Чудовищная трагедия разыгралась в Канаде. Здесь, переодетый в полицейскую форму стрелок устроил настоящую бойню в небольшом городе Портапик (Новая Шотландия). Он расстреливал людей и поджигал их дома. Погибло не менее 16 человек.

Об этом передает телеканал CBC со ссылкой на Королевскую канадскую конную полицию (RCMP).

Поздним вечером в субботу, 19 апреля (в воскресенье по киевскому времени) неизвестный открыл стрельбу в жилых кварталах Портапика, затем он скрылся на машине с места преступления. Полиция предупреждала, что стрелок может быть в полицейской форме и на автомобиле RCMP, но полицейским не является.

Несколько тел были найдены внутри и возле одного дома в Портапике. Среди погибших - служащая полиции, еще один полицейский был обнаружен раненым. Несколько домов в этом районе также были подожжены.

Полиция предполагает, что первые жертвы могли быть выбраны стрелком не случайно, однако затем он стал убивать беспорядочно.

Сначала в полиции заявили, что нападавший был задержан на бензоколонке в Энфилде, а позже уточнили, что он мертв. Как именно и почему он погиб, не уточняется. Стрелок скрывался почти 12 часов - примерно до полудня воскресенья.

По данным полиции, стрелявшим оказался 51-летний мужчина по имени Габриэль Уортман. CBC обнаружил, что человек с таким именем числится стоматологом в Галифаксе на веб-сайте Общества стоматологов Новой Шотландии.

Ране "Страна" сообщала, что в США на пивном заводе сотрудник расстрелял пятерых коллег и покончил с собой.