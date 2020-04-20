Министерство иностранных дел Украины заявляет, что по данным на 18:00 воскресенья, 19 апреля, от коронавирусной инфекции заграницей лечатся 152 украинца. Кроме того, 50 соотечественников выздоровели, а 7 человек умерли.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД на странице в Facebook.

Так, в Италии лечится 121 гражданин, в Чехии - 6, Испании - 5, Германии - 4, США - 2, Австралии, Австрии, Мальте, Нигерии, Объединенных Арабских Эмиратах, Португалии, России, Сербии, Таиланде, Швеции, на Сейшельских островах - по одному.

Также отмечается, что в Греции выздоровели 22 украинца, в Польше - 6, в Доминиканской Республике и Японии - по 4 украинца, в Италии и Нигерии - по двое, в Бельгии, Великобритании, ОАЭ, Северной Ирландии, Германии, Нидерландах, Португалии, Швеции, Швейцарии, Таиланде - по одному.

Семь граждан Украины за границей умерли от коронавируса. 16 333 украинцев обратились за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в рамках программы "Защита".

Фото: Facebook/Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України

Ранее "Страна" писала, что в Украине пик смертности от коронавирусной инфекции, вероятно, придется на начало мая.

Также мы рассказывали, что в Южной Корее разрешат церковные службы и спортивные соревнования без болельщиков.