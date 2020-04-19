В Украине пик смертности от коронавирусной инфекции, вероятно, придется на начало мая. Такой результат был получен рабочей группой по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает издание "Главком".

Прогноз может оправдаться при условии, что карантинные мероприятия будут продолжены в том же объеме, что и сейчас. В этом случае пиковые значения новых случаев заражения вирусом будут достигнуты 2-5 мая, а пик летальных случаев - 3-8 мая.

После достижения пика заболеваемости количество новых случаев инфицирования будет снижаться до конца мая.

Заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игорь Бровченко пояснил в Facebook, что приведенный документ - это не отчет, а, скорее, информационное сообщение, короткая выдержка из прогноза. К тому же, по его словам, "работа не завершена (и не скоро будет), рабочие материалы с описанием методики, уравнений, ссылок, калибровок и т.д. готовятся с помощью всех членов рабочей группы".

Ранее были даны разные прогнозы по поводу развития ситуации с коронавирусом. Пока ни один не оправдался. Так, Минздрав называл датой пика заболеваемости 17 апреля. А сотрудники Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию предвещали, что эпидемия пойдет на спад после 23 апреля. Однако признаков этого не видно.