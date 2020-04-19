По состоянию на 21:00 воскресенья 19 апреля, в зоне отчуждения в Чернобыле продолжают тушить лесные пожары. Огонь ликвидируют спасатели ГСЧС, которым помогают представители лесных пожарных станций "Северная Пуща".

Огонь горит еще на территории пяти лесничеств - Корогодского, Лубянского, Парышивского, Дитятковского и Денисовицкого.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"В зоне отчуждения продолжается локализация и тушение четырех ячеек вблизи населенных пунктов Корогод, Рассоха, Кривая Гора и Рудьки", - сообщает ГАЗО.

В пресс-службе утверждают, что принимаются все возможные меры по максимальному пролитию отдельных очагов тления травяного настила, пеньков, лесной подстилки и остатков древесины с целью предотвращения возникновения пожаров и недопущения новых.

В районе села Копатели трактор окопал очаг пожара для того, чтобы не допустить распространение огня на другие территории.

К тушению пожаров привлечено 1322 человек личного состава и 292 единиц техники, в том числе три вертолета.

"Угрозы объекту "Укрытие", хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры зоны отчуждения нет", - сообщают в ГАЗО.

Радиационная ситуация находится под контролем, радиационный фон не превышает нормы.

Отметим, что пожары в Чернобыле продолжаются с 4 апреля. Через десять дней от начала горения пожары удалось потушить благодаря дождю, который пошел в зоне, но через день они опять загорелись.

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