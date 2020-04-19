В Житомирской области, где сейчас бушуют пожары, у села Нижняя Рудня пожарная машина застряла на старом деревянном мосту. Настил переправы под ней просто провалился.

Фото попавших в беду пожарных опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".

Как пояснила в комментариях супруга автора фото, между селами Средняя и Нижняя Рудня перепахали поле, чтобы пожар не продвигался дальше. Проехать там невозможно, поэтому пожарные рискнули перебраться через трухлявый мост.

К счастью, застрявшую машину удалось вытянуть из ловушки.

Так выглядит мост после того, как с него сняли машину

Ранее "Страна" писала, что к субботе в Житомирской области огонь уничтожил 39 частных домов.

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